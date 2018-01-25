البث المباشر
مراسل العالم : مقتل وجرح عسكريين سعوديين واحتراق آلية بقصف صاروخي استهدف مركز شيابة بجيزان
الوفاق البحرينية : محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان تستمر رغم انكشاف حجم الزيف والكيدية في القضية برمتها
الجزيرة : ترامب يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في وقت ما خلال العام المقبل
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الأسير المقدسي "لؤي مهدي أبو الحمص" من سجن النقب الصحراوي، بعد قضائه ٢٤ شهرًا في سجون الاحتلال وسط تشديدات أمنية وشروط
مصادر فلسطينية : مواجهات في قرية العيسوية عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجانب المدخل الشرقي
مراسل العالم : شهداء وعدد من الجرحى المدنيين حصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على منطقة الرحب بمديرية الوازعية غرب تعز
مراسل العالم : انتهاء الاجتماع بين وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة بشار الجعفري والمبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في فيينا
الخارجية الروسية : مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد في 29 و 30 الجاري وتم توجيه الدعوة لـ 1600 سوري لحضوره
مصادر سورية : الخارجية الروسية تبين أن خطط واشنطن للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا لا تتماشى مع جهود التسوية
مصادر مصرية : الإفراج عن 1647 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير

ابن سلمان يجتمع بـ44 رجل أعمال وهذا ما عرضه عليهم!

ابن سلمان يجتمع بـ44 رجل أعمال وهذا ما عرضه عليهم!
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

العالم- السعودية

مع تزايد الانباء عن اعتكاف وخوف رجال الأعمال في العالم من توجيه استثماراتهم للسعودية بعد حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق رجال أعمال وابتزازهم وسلب اموالهم، كشف “العهد الجديد” عن لقاء مثير جمع “ابن سلمان” مع 44 رجل أعمال يملكون استثمارت بالخارج بهدف طمأنتهم، مقدما لهم العديد من الحوافز بشرط تحفيز غيرهم للاستثمار في المملكة.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”44 رجل أعمال سعودي أغلبهم ممن يمتلكون استثمارات في الخارج (منهم الناغي وكيل( BMW استدعاهم MBS من أجل طمأنتهم عن الوضع الاقتصادي وأن الإجراءات التي اتخذها ليس لها تأثير عليهم”.

وأضاف قائلا: ” عرض إعطاءهم عقود تشغيل لمشاريع داخلية بشرط إظهارها للعلن وتحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار في السعودية”.

وكان اعتقال الأمير الوليد بن طلال وعشرات الأمراء والتكنوقراط الآخرين في السعودية كجزء من حملة مكافحة الفساد، قد أثار تساؤلات حول مستقبل الاستثماراتفي البلاد تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن عملية “التطهير” التي قادها ولي العهد السعودي بثت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين الذين يخشون من توسع الحملة ضد قادة الأعمال في المملكة.

ويقول المصرفيون إنه بالرغم من أن الانكماش الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية قد أدت بالفعل إلى هروب رؤوس الأموال من المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا إن هذه التطورات الأخيرة ستسرع وتيرة التدفقات الخارجة من السوق.

106-1

روابط ذات صلة

نظرية ابن خلدون تهدد ابن سلمان ومملكته!

محمد بن سلمان يسمح باستيراد الخمر للسعودية !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لبناني يروي مشاهداته في الريتز .. وهذا جديد مصير الوليد!

بعيد اجتماعه مع نتنياهو.. ترامب يهدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين إذا لم..

تصريحات "مفاجئة" لملك الاردن حول "صفقة القرن"

لا لاجئين سوريين في لبنان بحلول صيف 2018

شاهد.. نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير

السجن 7 أعوام لناشطَيْن سعوديين بتهمة "تأسيس جمعية حقوقية"

وزير الخارجية القطري: السعودية تريد إخضاعنا لنفوذها

بروجردي يطالب بوضع حد لمغامرات اميركا في المنطقة

منظمات مصرية: الانتخابات الرئاسية "مجرد استفتاء"

تمهيدا لما بعد بريكست ماي تزور الصين الاسبوع المقبل

بالفيديو.. تلة الوفاء للمقاومة تندد باعمال لجنة التحقيق الاميركية في لبنان..والسبب؟!

سناب شات تطلق ميزة مبتكرة لجذب المستخدمين

بعد مشاهد الإعدام.. الأمم المتحدة تطالب ليبيا بتسليم الورفلي "فورًا" إلى الجنائية الدولية

ظريف: الدعاية الاميركية والسعودية لن تغير الحقائق حول داعش

العبادي: منطقة كردستان وافقت على تسليم كل نفطها

رد بغداد على عقد أربيل مع "روس نفط"

النزاهة العراقية: نجحنا باسترداد الوزير الهارب.. وهذا جرمه!!

ارسال 1600 دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي

بمشاركة مصرية.. وزراء الخارجية الأفارقة يجتمعون للإعداد للقمة الأفريقية

إعادة بناء وجه مراهقة يونانية عمرها 9000 سنة

الأکثر مشاهدة