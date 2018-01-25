ارسال 1600 دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي

العالم – أوروبا

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "تم إرسال دعوات ومقترحات المشاركة للمشاركين السوريين — حوالي 1600 شخص سيستلمون هذه الدعوات".

وأشارت المتحدثة إلى أنه "تم دعوة الأمم المتحدة وعدد من الشركاء المحليين والدوليين كمراقبين في هذا المؤتمر".

وأيضا في الشان السوري، أكدت المتحدثة زاخاروفا أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا تهدف لتقطيع هذه البلاد.

وأشارت إلى أن الخطط الأمريكية للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا لا تتماشى مع العمل على تسوية الوضع في هذه الدولة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة بحق هذه الدولة لا تبدو إلا كتوجه لتقطيع أوصال هذا البلد".

وأضافت زاخاروفا:"أعلن عن أن واشنطن تعتزم جعل التواجد العسكري الأمريكي في سوريا دون سقف زمني على أراضي هذه الدولة، أؤكد، ذات السيادة… واثقون أن هذا يخالف القانون الدولي ولا يخدم التسوية السياسية…".

وكشفت عن أن وزير الخارجية لاروسي سيرغي لافروف سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

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