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بمشاركة مصرية..

وزراء الخارجية الأفارقة يجتمعون للإعداد للقمة الأفريقية

وزراء الخارجية الأفارقة يجتمعون للإعداد للقمة الأفريقية
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تشارك مصر فى أعمال الدورة العادية لقمة الاتحاد الأفريقى الثلاثين والتى تعقد على مستوى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء يومى الأحد والاثنين القادمين فى مقر الاتحاد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا .

العالمافريقيا                            

وتعقد القمة دورتها الحالية تحت عنوان "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول إفريقيا" باعتباره شعار الاتحاد الافريقى لهذا العام 2018، وقد تم إختياره انعكاسا للأهمية الكبرى التى يوليها الاتحادالافريقى لمكافحة الفساد وعدم اهدارالمال العام بغية تحقيق التنمية فى ربوع القارة السمراء.

قد انطلقت اليوم فى أديس أبابا اجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذى والذى يعقد على مستوى وزراء الخارجية وتستمر لمدة يومين،ويرأس وفد مصر خلاله وزيرالخارجية سامح شكرى حسبما افادت وكالة الأناضول التركيةز

وتشير وكالة أنباء الشرق الآوسط إلى أنه من المقرر أن يبحث وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعات المجلس التنفيذى عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الاعمال بعد اقراره وبحث تقرير الدورة العادية الخامسة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتى عقدت يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وصرحت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الافريقى لـ " أ ش أ " اليوم الخميس، بأن وزراء الخارجية الأفارقة سيناقشون التقرير السنوى لرئيس المفوضية الافريقية للفترة من يناير وحتى ديسمبر ٢٠١٧ بالاضافة إلى تقرير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذى واللجان المختصة والتى تشمل تقاريرلجنة وزراء المالية العشرة، اللجنة الوزارية المعنية بجدول الأنصبة والمساهمات،اللجنة الوزارية لمتابعة أجندة ٢٠٦٣،اللجنة الوزارية للترشيحات الافريقية فى المنظمات الدولية إلى حانب تقرير رئيسالمفوضية الافريقية عن تنفيذ الالتزامبالاعلان الرسمى بشأن السوق الموحدةللنقل الجوى.

كما يبحث المجلس التنفيذى على مدار اليوم وغدا التقرير المرحلى لتنفيذ المقررات السابقة بشأن المحكمة الجنائيةالدولية، بالإضافة إلى إعتماد مشاريعالوثائق القانونية ومنها مشروع قواعداجراءات اللجان المختصة لمشائلالجنسين وتمكين المرأة، مشروع قواعداجراءات اللجان الفنية المتخصصةللتجارة والموارد المعدنية، مشروع قواعداجراءات اللجان الفنية المتخصصة للنقلوالبنية التحتية العابرة للقارات والاقليميةوالطاقة والسياحة، مشروع قواعد اللجان الفرعية المتخصصة للزراعة والتنميةالريقية والمياه، مشروع تعديل النظامالاساسى للمجلس الاقتصادى والاحتماعى والثقافى للاتحاد الافريقيوقواعد الاجراءات.

كما تشهد الدورة الحالية للمجلس التنفيذى لوزراء خارجية الاتحاد الافريقى انتخاب عضو فى المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد، وانتخاب عشرة أعضاء فى مجلس السلم والأمن الأفريقى،وانتخاب عضوين فى مجلس الجامعة الأفريقية ( الرئيس ونائب الرئيس).. ويقوم الوزراء خلال احتماعتهم أيضا باعتماد مقررات دورتهم الحالية تمهيدا لرفعها إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها المقبلة.

وأضافت المصادر أنه ستنعقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى دورتهاالحالية اجتماعات عديدة من بينها اجتماع مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية والذى سيتم تخصيصه لمناقشة حالة السلم والأمن فى القارة وعدد من المبادرات المطروحة فى هذا الصدد.

وتشهد العلاقات المصرية الأفريقيةكثافة فى التفاعل منذ ثورة 30 يونيو مما يعكس التوجه الاستراتيجى المصري تجاه القارة الأفريقية، والترحيب الأفريقى باستعادة الدور المصرى لحيويته فى القارة، استناداً لمبادئ وحدة المصير والأهداف والمصالح المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أى طرف، لتعود مصر وبقوة إلى الساحة الأفريقية.

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