العالم -أمیرکا

جاء ذلك في تصريحات صحفية جمعته برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عقب لقائهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وأكد ترامب حرصه على الحفاظ على العلاقات القوية بين البلدين.

بدورها شدّدت "ماي" أن لندن وواشنطن تواجهان "المشاكل نفسها حول العالم"، وأن "العلاقة الخاصة التي تجمعهما ستتواصل".

وأضافت أن حجم التجارة بين البلدين سيزداد أضعافًا مضاعفة خلال السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة أن ماي سلّمت ترامب دعوة من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عقب توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017، لزيارة البلاد، إلا أنه تم تأجيل الزيارة إلى موعد غير محدد عقب احتجاجات واسعة في بريطانيا ضدها.

وكان من المزمع أن يزور الرئيس الأمريكي بريطانيا في فبراير/ شباط المقبل، للمشاركة في افتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده لدى لندن، إلا أنه أعلن عبر حسابه على "تويتر"، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلغاء الزيارة.

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