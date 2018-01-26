البث المباشر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين اثر اقتحامها للمدينة
مراسل العالم : قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تكسر زحفين لمرتزقة العدوان السعودي على طور الباحة بلحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مصادر فلسطينية : 13000 حالة إصابة بمرض السرطان في قطاع غزة في ظل نفاذ 230 صنف من الأدوية
مصادر فلسطينية : مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس يحذر من خطورة توجه الاحتلال نحو شرعنة البؤرة الاستيطانية حافات غلعاد غرب نابلس، في إطار مشروعه من أجل تقسيم الضفة الغربية
مراسل العالم : مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي إثر كسر زحفهم من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية باتجاه منطقة عصيفرة وجبل الوعش شمال المدينة
مراسل العالم : مقتل وجرح أعداد من مرتزقة العدوان السعودي خلال صد زحوفات لهم على مواقع الجيش واللجان في عصيفرة وجبل الوعش بتعز
مراسل العالم : غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منزل الشيخ "عبد علي بجاش" في منطقة الحوجلة بمديرية التعزية بتعز
مصادر فلسطينية : مندوب ​فلسطين​ في ​الأمم المتحدة​ رياض منصور يدعو كل الدول للاعتراف بـفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
مراسل العالم : مقتل وجرح عسكريين سعوديين واحتراق آلية بقصف صاروخي استهدف مركز شيابة بجيزان
الوفاق البحرينية : محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان تستمر رغم انكشاف حجم الزيف والكيدية في القضية برمتها

ماذا قال سياسيون عن رغبة قطر في التصالح مع مصر؟

ماذا قال سياسيون عن رغبة قطر في التصالح مع مصر؟
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، في جلسة عقدت بعنوان "رؤية مشتركة للعالم العربي"، أن الدوحة تأمل في تحسين العلاقات مع القاهرة، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى قطر بزعزعة استقرار مصر.

العالم- مصر                      

وأضاف: نحن نهتم باستقرار مصر؛ لأنه إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية عربية، فأن استقرار مصر مهم جدا للمنطقة، وإذا نظرنا إليه من منظور اقتصادي، فلدينا استثمارات قائمة في مصر، والحرص على أن تكون استثماراتنا في بيئة مناسبة هو من أولوياتنا، مشيرًا إلى أنه وليس هناك ما يدعو إلى أن تصبح قطر عاملا مزعزعا للاستقرار في مصر.

وأكد أن كل من يحاول البناء على هذه الاختلافات، فهو يحاول خلق نظرة معينة عن قطر، من زعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، قائلًا الخلافات التي بيننا ليست أساسية.

في هذا الصدد تواصلت "بوابة الوفد" مع عدد من الخبراء في مجال السياسة الدولية لمعرفة ما وراء هذه التصريحات من الدولة القطرية، "المعروفة بتمويل جماعات الإخوان".

يقول السفير أحمد رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قطر تقول إنها على استعداد لإنهاء الخلافات مع مصر وهذا الكلام ليس المرة الأولى ولكنه قيل قبل ذلك مرارًا وتكرارًا.

وأضاف رخا، أن الخلافات بين مصر وقطر ليست مبينة على موضوعات خطيرة، بل كلها قابلة للحل، ولكن هل بإمكان مصر أن تتغاضى عن الأمور التي تفعلها قطر مثل تمويل جماعات الإخوان، وقناة الجزيرة القطرية، متابعًا: هذه أسئلة يجب الإجابة عليها أولًا ولكن ليس في الوقت الراهن.

وأوضح، أن الموقف أكثر تعقيدًا لأنه ليس ثنائيًا بين مصر وقطر فقط، بل مرتبط ببعض الدول الخارجية الأخرى، وإذا كانت مصر تنوي الصلح مع قطر، فيجب التنسيق مع هذه الدول أولًا لأنهم شركاء في هذه المقاطعة والخلافات.

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسة بجامعة حلوان، إن مسألة تحسين العلاقات بين الدوحة والقاهرة يجب ألا يكون بالتعارض مع مجهود الدول الأربعة؛ لأن هذه الخلافات ليست خاصة بمصر وحدها ولكنها متعلقة بالدول الأخرى المشاركة في المقاطعة، وإذا أرادت قطر حل هذه الخلافات لابد من الإجابة أولًا على الاتهامات الموجهة إليها والعمل على حلها.

وأضاف عودة، أنه بإمكان مصر حل هذه الخلافات ورجوع العلاقات مع قطر، ولكن في إطار الضوابط المطلوبة، مع مراعاة أخذ الدول الأخرى في الاعتبار.

وأكدت نهي بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن مصر هي الأخرى تأمل في تحسين العلاقات مع قطر ولكن بعد موافقة قطر على الشروط والمتطلبات التي طلبتها منها مصر والدول الأخرى.

وأفادت بكر، بأن تلك الشروط تتضمن عدم التدخل في الشئون الخارجية للدول، وكذلك التراجع عن دعم الإرهاب وكافة المتطلبات الأخرى التي تحفظ السلم بين الدول، مضيفه أن هذا الخطاب موجة للغرب لكي تظهر قطر وكأنها الضحية بين الدول.

تصنيف :

روابط ذات صلة

هل ستتمكن قطر من سد الفجوة مع مصر؟؟

الإمارات: مجالات جوية بديلة التزاما بعدم التصعيد مع قطر

شروط السعودية وحلفائها للتصالح مع قطر!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى تعويض خسائر الأونروا

عريقات لترامب: السلام أزيح عن طاولة المفاوضات بعد رفع قضية القدس

6000 مهاجر سوري مهددون بالترحيل من أمريكا!

ادارة عفرين: على الدولة السورية القيام بواجبها حيال الهجمات التركية

الاسم "محمد" يكتسح ألمانيا ودولا أوروبية

طهران: الكيان الصهيوني هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

الرئيس التركي: سنسلم عفرين لأصحابها الحقيقيين

نشطاء: تدهور حقوق الإنسان في البحرين مع انشغال العالم

نيكي هايلي: محمود عباس أهان الرئيس الاميركي 

وزير التخطيط العراقي: ايران شريك تجاري كبير للعراق

ابو ردينة: إذا بقيت القدس خارج الطاولة فستبقى أمريكا خارجها أيضا

الهيئة العليا للانتخابات: السيسي يحتاج 3 ملايين صوت فى حاله عدم وجود مرشح آخر

ماذا قال سياسيون عن رغبة قطر في التصالح مع مصر؟

فنزويلا تعتبر سفير إسبانيا "شخصا غير مرغوب فيه"

استشهاد و إصابة 5 يمنيين بغارة سعودية بالجوف

دمشق تكشف الهدف وراء اتهامات أميركا الاخيرة ضد سوريا وروسيا

ترامب لـ"ماي": نقف بجانبكم

استقالة دبلوماسي أمريكي من لجنة استشارية بشأن أزمة الروهينجا

ألمانيا تتوقف عن بيع أسلحة لتركيا..والسبب؟

الحريري يتحدث عن الجولة الحالية من محادثات فيينا وحساسيتها

الأکثر مشاهدة