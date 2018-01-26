شمخاني: لن نكون خاسرين في حال الغاء الاتفاق النووي

واعتبر ممثل القائد في مقابلة مع قناة "العالم" وفي معرض الرد على سؤال حول الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها بعض مدن ايران، اعتبر ان الاحتجاج حق مشروع للمواطنين في مواجهة الانظمة الحاكمة وهذا الحق معترف به في الكثير من بلدان العالم .

وتابع الادميرال شمخاني قائلا : انظروا الى الاحتجاجات التي شهدتها امريكا تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لوصول ترامب الى سدة الحكم . الكثير من بلدان المنطقة ومن حيث المبدا لا تعترف بهذا الحق وشرعيته، ولذلك حين تواجه ايران التي يتم تحديد مصيرها عبر اصوات الشعب وصناديق الاقتراع مثل هذه الاحتجاجات، نرى انها تثير استغراب الدول التي يتم ادارتها وفقا للانظمة القبلية، لان الاحتجاج في مثل هذه البلدان يعد بمثابة مؤشر على تفجر الاضطرابات والازمات فيها. وفي هذا المجال اذكر اليكم واقعة لا تخلو من طرافة. احد قادة هذه البلدان وخلال زيارته لايران قال لي بان الصحف ووسائل الاعلام الايرانية تعكس الكثير من نقاط الخلاف الموجودة وهذا الامر قد يؤدي الى تحريض المواطنين، فلماذا لا تمنعون مثل هذه الاجراءات؟ فقلت له: هذا هو نمط الحياة السائد في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية، ونحن لا نشعر باي قلق تجاهه بل نقر بشرعيته. طبعا لا يخفى بان هذا المسؤول كان يشعر بالقلق حيال تاثير مثل هذه الرؤية السامية النابعة من سيادة الشعب،على بلاده .