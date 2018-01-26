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ادارة عفرين: على الدولة السورية القيام بواجبها حيال الهجمات التركية

ادارة عفرين: على الدولة السورية القيام بواجبها حيال الهجمات التركية
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت الإدارة الذاتية في عفرين بأن عفرين جزء من سوريا، وأن وحدات حماية الشعب والمرأة تحمي هذه المنطقة منذ 6 أعوام، منوهة بأن الدولة التركية تستهدف أمن المواطنين في هذا الجزء من سوريا، وهدفها اقتطاع جزء من أراضي السورية واحتلالها، داعية الدولة السورية للقيام بواجبها حيال حدود سوريا مع تركيا.

العالم - سوريا

وأكدت الإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين بأن منطقة عفرين هي جزء لا يتجزأ من سوريا، وقالت إن وحدات حماية الشعب تقوم بواجبها الوطني منذ ٦ سنوات بحماية المنطقة ضد هجمات تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من المجموعات الإرهابية من القاعدة وغيرها المتواجدة على الأرض السورية وتساهم في حماية وحدة أراضي  سوريا و مؤسساتها الوطنية.

وأضاف البيان “والآن يتعرض هذا الجزء من سوريا إلى عدوان غاشم خارجي من قبل الدولة التركية، الامر الذي يهدد وحدة أراضي سوريا وأمن وحياة المواطنين المدنيين الذين يقيمون في منطقة عفرين، وأن هدف هذا العدوان هو اقتطاع المزيد من الأراضي السورية من خلال احتلال منطقة عفرين”.

وختم البيان “في الوقت الذي نؤكد بأننا سنستمر بالدفاع عن منطقة عفرين امام الهجمات الخارجية المسعورة وسنتصدى لمحاولات الاحتلال التركي لعفرين، ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية اتجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي، حيث لم تقم بواجبها حتى الان على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي ونشر قواتها المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين”.

المصدر: وكالة هاوار

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