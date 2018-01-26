31 قتيلا جراء حريق داخل مستشفى بكوريا الجنوبية 

العالم - حوادث

واظهرت صور فيديو طائرة هليكوبتر تحلق فوق المستشفى في منطقة ميريانغ بجنوب شرق البلاد وقد تصاعدت منه اعمدة دخان كثيف. وانتشر العديد من سيارات الاطفاء في المكان.

ويضم المبنى المكون من خمس طبقات دارا لرعاية المسنين بالإضافة إلى المستشفى.

ونقلت يونهاب عن رجال اطفاء موجودين في الموقع ان 31 شخصا لقوا حتفهم.

وكانت حصيلة سابقة اوردها جهاز الاطفاء تحدثت عن وجود 19 قتيلا.

وقال مسؤول جهاز الاطفاء "روَت ممرضتان انهما شاهدتا النار تشتعل فجأة في غرفة الطوارئ"، مضيفا انه تم اجلاء جميع المرضى.

ولم تُعرف على الفور أسباب الحادث.

وذكرت الشرطة ان حوالى 200 شخص كانوا في المبنى عندما اندلع الحريق.

يأتي هذا بعد شهر من نشوب حريق داخل ناد رياضي في منطقة جيتشون، تسبب بمقتل 29 شخصا.

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