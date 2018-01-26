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قمة الاتحاد الإفريقي تنعقد 28، و29 يناير في إثيوبيا

قمة الاتحاد الإفريقي تنعقد 28، و29 يناير في إثيوبيا
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

ستعقد القمة العادية الـ 30 للاتحاد الإفريقي على مدار يومي 28، و29 يناير الجاري.

العالم- أفريقيا

والقمة ال30 ، تُعقد تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"

ومن المنتظر أن تناقش قمة موضوع "المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في أفريقيا"، وذلك بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد يتطلب تعزيز العمل الافريقي المشترك لمواجهته بفعالية.

كما يبحثون القادة الأفارقة أهم الموضوعات التي ستناقشها القمة، ومن بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، وجهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية، وغيرها من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ30 للقمة الافريقية.

المصدر: وكالات

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