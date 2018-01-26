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ظريف: لايمكن لاوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي عبر محاولات انتهاكه

ظريف: لايمكن لاوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي عبر محاولات انتهاكه
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه لايمكن لاوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي عبر محاولات انتهاكه وعلى الجميع الالتزام به دون اية ذرائع.

العالم - ايران

وقال ظريف، في حوار أجراه معه يورغن تودنهوفر الصحفي الالماني ردا على سؤال حول مساعي ترامب لانتهاك الاتفاق، ان اوروبا لها مبادئ ولايمكنها التفاوض مرة اخرى حول الاتفاق النووي اذ لايمكن الحفاظ عليه عبر محاولات انتهاكه وعلى جميع الاطراف الالتزام به دون اية ذرائع.

ودعا اوروبا الى الحفاظ على الاتفاق النووي، معربا عن اعتقاده ان المجتمع الدولي يتوقع الشيء ذاته. 

واشار الى التطورات الجارية في المنطقة، معربا عن تصوره ان آليات السلام وحدها هي التي يمكن اعتمادها، موضحا ان حروبا عديدة قد انقضت ولايمكن الاستمرار بالوضع الحالي، وان طهران تؤمن بان الشؤون المرتبطة بالخليج الفارسي تتطلب التفاوض والحوار ضمن الاطار الجماعي وينبغي التركيز على ان لا أحد يستطيع فرض هيمنته في المنطقة بل ينبغي للجميع اعتماد التعاون.

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