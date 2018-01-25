ظريف: الدعاية الاميركية والسعودية لن تغير الحقائق حول داعش

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة كتبها ظريف في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، ردا على الدعاية الاعلامية لاميركا والسعودية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

واكد وزير الخارجية الايراني بان تصريحات مسؤولي البيت الابيض المناقضة للحقائق لن تغير الحقائق شيئا وكتب: انه مهما حاولت الابواق الدعائية لترامب واعوانه انتاج "الحقائق البديلة" (المزيفة)، ومهما حاولت السعودية اطلاق اللعبة الدعائية "رؤية النور" (في الاشارة الى مزاعم وزير الخارجية السعودي في منتدى دافوس) ومهما حاولت اميركا تسجيل هزيمة داعش باسمها، فانهم لا يمكنهم تغيير الحقائق التالية وهي:

1- ان ايران هي التي سارعت الى مساعدة شعبي العراق وسوريا لدحر داعش

2- ان الولايات المتحدة والسعودية هما اللتان قامتا بتسليح هذا التنظيم.

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