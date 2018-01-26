البث المباشر

موسكو تحذّر من تآكل نظام حظر الأسلحة الكيميائية وتنتقد اجتماع باريس

موسكو تحذّر من تآكل نظام حظر الأسلحة الكيميائية وتنتقد اجتماع باريس
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

حذّرت روسيا اليوم الجمعة، من تآكل نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية، في تعليقها على اجتماع باريس لما يسمى "الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية".

العالم - اوروبا

وعلّق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: شاركت 24 دولة في الاجتماع الذي دعت إليه باريس وواشنطن، ومعظم الدول المشاركة أعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ريابكوف: "إنهم، على ما يبدو، وجدوا أن بإمكانهم الانضمام إلى الاتفاقيات المنشئة لنظام الانتشار الزائف المذكور أعلاه. ومن الجدير بالذكر أن روسيا والصين - كما نعرف - لم تدعيا حتى إلى الاجتماع. وعلاوة على ذلك، تم إجراء جميع التحضيرات لهذه الخلية "التجمع" بتكتم شديد".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو دعت الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعدم الخضوع لإملاءات أولئك، الذين يرغبون بإزاحة السلطات الشرعية في سوريا.

وحول ما يسمى "الشراكة الدولية لمكافحة استخدام الإفلات من عقاب استخدام الأسلحة الكيميائية "قال ريابكوف: "إننا ندعو الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لإظهار الإرادة السياسية والحكمة. لا يمكن الاستسلام لإملاءات مجموعة من أولئك الذين هم على استعداد لاستخدام مثل هذه الأساليب الهجومية لتشويه صورة الحكومة الشرعية في سوريا بهدف إزاحتها عن السلطة لاحقا".

وخلص ريابكوف بالقول: "لا تزال التهم والمزاعم ضد سوريا وروسيا من دون أدلة، وهي تطلق على خلفية استمرار النزاعات في الشرق الأوسط، وتصب بالتواطؤ مع الغرب لصالح عودة الإرهاب الكيميائي، والاستفزاز الصريح للمسلحين باستخدام المواد الكيميائية السامة، و- هذا مهم جدا — على خلفية عدم رغبة واشنطن في تنفيذ التزاماتها الخاصة على الأقل في تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ".

المصدر : نوفوستي

تصنيف :

روابط ذات صلة

في هذه الحالة روسيا ستهاجم "الناتو" بالنووي

ملك الاردن یعتبر روسيا لاعبا رئيسيا في تسوية الأزمة السورية

روسيا تسلم الأردن المروحية الثقيلة "مي-26تي2"

الكويت تدعو روسيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

موسكو تحذّر من تآكل نظام حظر الأسلحة الكيميائية وتنتقد اجتماع باريس

جيش الاحتلال یستنفر قواته تحسُّباً لـ"جمعةِ غضب" ثامنة

نصيحة كيسنجر للسلطات الاميركية: لا تشنوا حربا قرب روسيا والصين

أردوغان: الارهابيون يسرحون بالمنطقة تحت العلم الأميركي

اليابان: لا جدوى من الحوار مع كوريا الشمالية!

مصر تعلن عن انخفاض كبير في عجز ميزان تجاريها

المرجع المدرسي يدعو العراقيين إلى "المشاركة الفعّالة" بالانتخابات

مواقع كردية: الطائرات التركية ترتكب مجزرة بالنازحين في ريف عفرين

تقارير للخارجية الايرانية حول الاتفاق النووي للبرلمان

أسلحة ومعدات أوروبية يعثر عليها الجيش السوري في التنف

ظريف: لايمكن لاوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي عبر محاولات انتهاكه

اردوغان: منبج بعد عفرين ثم إلى حدودنا مع العراق

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

قمة الاتحاد الإفريقي تنعقد 28، و29 يناير في إثيوبيا

بعد تكرار الأخطاء، الكرد إلى أين؟

ترامب يعتذر عن نشره تغريدة عنصرية

أطول رجل و أقصر سيدة في العالم في مصر لترويج السياحة

خطيب طهران: محاولات العدو ترتكز على بث اليأس بالشعب الإيراني

ايران تنتقد مواقف مجلس الامن الدولي حيال فلسطين واليمن

شاهد: للمرة الثانية ,خلال أقل من 48 ساعة.. سطو مسلح على بنك في الأردن !

الأکثر مشاهدة