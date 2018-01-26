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ميشال عون: يجب ان تضغط الامم المتحدة على الكيان الصهيوني

ميشال عون: يجب ان تضغط الامم المتحدة على الكيان الصهيوني
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ابلغ الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جنكا، أن "​لبنان​ يعلّق اهمية كبرى على الدور الذي يحب ان تلعبه الامم المتحدة لمنع ​اسرائيل​ من بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية قبل تصحيح النقاط الـ13 المتحفظ عليها من الخط الازرق"، لافتا الى "التداعيات التي يمكن ان يسببها مضي اسرائيل في بناء الجدار على الامن والاستقرار في الجنوب".

 العالم_لبنان

وشدد الرئيس عون على ان "الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لقرار مجلس الامن الرقم 1701 تضع المجتمع الدولي امام مسؤولية الزام اسرائيل وقف هذه الانتهاكات، لاسيما وان لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته ولم يحصل اي خرق له من الجانب اللبناني منذ اقراره في العام 2006"، لافتا الى مسألة النزوح السوري الى لبنان تتطلب معالجة سريعة نظرا للتداعيات السلبية التي خلّفتها سياسيا واقتصاديا وتربويا واجتماعيا وامنيا، لاسيما وان المساعدات الدولية التي تقدم لرعاية شؤون النازحين، غير كافية ولا تتم عبر الدولة اللبنانية.

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