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إحباط هجوم إرهابي على مواقع عسكرية بريف دير الزور

إحباط هجوم إرهابي على مواقع عسكرية بريف دير الزور
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوما لإرهابيين من تنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بين مدينتي الميادين والبوكمال جنوب شرق دير الزور.

العالم - سوريا

حيث خاضت وحدات من الجيش اليوم اشتباكات مع مجموعات من إرهابيي “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأسفرت الاشتباكات عن إحباط الهجوم والقضاء على أكثر من 25 من إرهابيي التنظيم وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وكان الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أحكم سيطرته الكاملة في 6 كانون الأول الماضي على كامل حوض الفرات بعد أن قضى على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” مدينتي البوكمال والميادين والقرى والبلدات التابعة لهما.

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