البث المباشر
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
وكالة سانا : أفاد وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن ادعاءات أمريكا المفبركة ضد سوريا و روسيا بذريعة تعطيل التحقيق في استخدام "المواد الكيميائية" هدفها التغطية على "الإرهابيين"
مصادر فلسطينية : اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي شرق القرارة جنوب قطاع غزة
مصادر سورية : وصول وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة بشار الجعفرى إلى مقر الأمم المتحدة في فيينا لعقد اجتماع جديد مع مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سورية ستافان دي ميستورا.
الجعفري:ما يسمى بالورقة غير الرسمية لاحياء العملية السياسية بسوريا محاولة فاشلة تهدف لتقويض جنيف وسوتشي
الجعفري:ما يسمى بالورقة غير الرسمية لاحياء العملية السياسية بسوريا مرفوضة لاننا لن نقبل بحلول تأتي بالمظلات او الدبابات
عاجل : إصابة 16 شرطيًا من تأمين قناة السويس فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية
عاجل : ٢٥ ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك اليوم
إصابة أربعة أشخاص في تفجير عبوة ناسفة شمال بغداد
الرئيس التركي يهدد بتوسيع نطاق عمليات قواته في سوريا إلى الحدود العراقية

الكويت تستبعد فنانَين سعوديين من احتفالاتها بالعيد الوطني

الكويت تستبعد فنانَين سعوديين من احتفالاتها بالعيد الوطني
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة الإعلام الكويتية قرارا بإيقاف حفلتي مغنيين سعوديين من احتفالاتها بالعيد الوطني، بحسب جريدة «القبس» الكويتية.

العالم - السعودية

وتعود قرار إيقاف حفلتي المغنيين السعوديين «رابح صقر» و«ماجد المهندس» في الكويت الى إعادة نشر تغريدة مسيئة لوزير كويتي، بحسب جريدة «القبس» الكويتية.

وقالت الجريدة إن «صقر» و«المهندس» أعادا نشر تغريدة رئيس هيئة الرياضة «تركي آل الشيخ» المسيئة للوزير الكويتي «خالد الروضان» ووصفه بـ«المرتزق»، عقب زيارته لقطر ولقائه مع الأمير «تميم بن حمد آل ثاني».

من جانبه قال إعلامي سعودي على حسابه بموقع «تويتر» إن المغنيين السعوديين «محمد عبدالله» و«عبدالمجيد عبدالله» والبحريني «راشد الماجد» قرروا الاعتذار عن الغناء في الكويت بسبب ما وصفوه بـ«الإساءة» لفنانين سعوديين «وقفوا مع وطنهم» على حد وصفه.

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «صقر» و«الماجد» استبعدوا من المشاركة في احتفالات «هلا فبراير» التي تقيمها الكويت بمناسبة العيد الوطني.

وفي وقت سابق من الجمعة قال مصدر رفيع بالسعودية إن وزير الثقافة والإعلام السعودي «عواد العواد» شدد على الفنانين السعوديين بعدم الاعتذار عن أي دعوة تقدم لهم من دولة الكويت.

والثلاثاء، قرر وزير الإعلام الكويتي «محمد الجبري»، إلغاء حفلات 4 مطربين سعوديين، في مهرجان «هلا فبراير»، الذي تستضيفه بلاده، الشهر المقبل.

106-10

روابط ذات صلة

دوتيرتي ينذر الكويت: عاملونا كبشر!

هل استدعت الخارجية الكويتية السفير السعودي لديها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

5 اصابات برصاص الاحتلال بغزة

صحيفة: البغدادي هرب من آسيا إلى إفريقيا!

برلماني ايراني: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

سفير ايران لدى الامم المتحدة: الكيان الصهيوني لم ولا يرغب بالسلام

شاهد..الروبوت السعودية «صوفيا» تتعطل بعد سؤالها عن الفساد!

الكرملين: مؤتمر سوتشي لن يضع نقطة النهاية للأزمة السورية

ترامب يوجه "تحيات حارة" للقادة الافارقة بعد التصريحات المسيئة بحق دولهم

روسیا: الکشف عن مخطط لعمليات إرهابية تستهدف دمشق ومدن سورية اخرى !

بالفيديو .. الرئيس التركي يهدد بتوسيع الهجوم على عفرين

ایران تعرب عن مواساتها لکوریا الجنوبیة على حادثة حریق المستشفى

الشيخ قاسم: تحالفاتنا الانتخابية لا تلغي احد

جبران باسيل لبنان لايعيش الا بتعدد طوائفه

بالفيديو...مستوطنون اسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى

مقطع يثير الضجة في مواقع التواصل بسبب عجل صغير!!

برسبوليس يتغلب على منافسه بيكان

زاسيبكين: مبادرة باريس و واشنطن حول الكيميائي محاولة لعرقلة التسوية السورية

خطيب الأقصى: الرد على إعلان ترمب بالوحدة وإنهاء الانقسام

الجيش الجزائري يقتل 7 إرهابيين بعملية عسكرية

لبنان يسلم العراق وزيرا أدين بالفساد

الكويت تستبعد فنانَين سعوديين من احتفالاتها بالعيد الوطني

الأکثر مشاهدة