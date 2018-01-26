الكويت تستبعد فنانَين سعوديين من احتفالاتها بالعيد الوطني

العالم - السعودية

وتعود قرار إيقاف حفلتي المغنيين السعوديين «رابح صقر» و«ماجد المهندس» في الكويت الى إعادة نشر تغريدة مسيئة لوزير كويتي، بحسب جريدة «القبس» الكويتية.

وقالت الجريدة إن «صقر» و«المهندس» أعادا نشر تغريدة رئيس هيئة الرياضة «تركي آل الشيخ» المسيئة للوزير الكويتي «خالد الروضان» ووصفه بـ«المرتزق»، عقب زيارته لقطر ولقائه مع الأمير «تميم بن حمد آل ثاني».

من جانبه قال إعلامي سعودي على حسابه بموقع «تويتر» إن المغنيين السعوديين «محمد عبدالله» و«عبدالمجيد عبدالله» والبحريني «راشد الماجد» قرروا الاعتذار عن الغناء في الكويت بسبب ما وصفوه بـ«الإساءة» لفنانين سعوديين «وقفوا مع وطنهم» على حد وصفه.

وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «صقر» و«الماجد» استبعدوا من المشاركة في احتفالات «هلا فبراير» التي تقيمها الكويت بمناسبة العيد الوطني.

وفي وقت سابق من الجمعة قال مصدر رفيع بالسعودية إن وزير الثقافة والإعلام السعودي «عواد العواد» شدد على الفنانين السعوديين بعدم الاعتذار عن أي دعوة تقدم لهم من دولة الكويت.

والثلاثاء، قرر وزير الإعلام الكويتي «محمد الجبري»، إلغاء حفلات 4 مطربين سعوديين، في مهرجان «هلا فبراير»، الذي تستضيفه بلاده، الشهر المقبل.

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