"ملخص"... زيارة بنس.. استكمال لقرار ترامب حول القدس

من الكنيسة الاسرائيلي اكمل نائب الرئيس الامريكي مايك بنس جريمة الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وبشر بنقل سفارة بلادها في الكيان الاسرائيلي الى قدس قبل نهاية العالم القادم وفيما اعرب عن فخره لتواجده في عاصمة اسرائيل على حد تعبيره اشارة منه حول قبول حل دولتين لكن اي دولتين يتحدث عنها واشنطن وهل الدولة الفلسطينية بما انشئت ستكون خارج اسوار القدس او ربما حتى خارج الاراضي الفلسطينية.

الكلمات الرئيسية:

نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، الكنيسة الاسرائيلي، الدولة الفلسطينية

الضیوف:

فارس الصرفندی- مراسل العالم فی الاراضي المحتلة

خلدون البرغوثي – خبير في الشؤون الاسرائيلية

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