أردوغان: "غصن الزيتون" تتحرى أقصى درجات الدقة لتجنب المدنيين!

العالم- أسيا و الباسفيك



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية فقد أكد أردوغان لماي أن بلاده تتحرى أقصى درجات الدقة للحيلولة دون تضرر المدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" التي يخوضها الجيش التركي في مقاطعة عفرين (بريف حلب).

من جهتها أكدت ماي لأردوغان تقدير بريطانيا لدور تركيا في مبادراتها الرامية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومساهماتها في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي ودحره، وفقا لـ"الأناضول".

والسبت الماضي، أعلن الجيش التركي بدء عملية "غصن الزيتون" في مقاطعة عفرين بريف حلب ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تنظيما "إرهابيا" على صلة بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.