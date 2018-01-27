كردستان العراق يعلق على بيان مكتب العبادي

العالم - العراق

وقال طالباني في تصرح صحفي اليوم الجمعة ان "وفد الاقليم لم يبحث تفاصيل ملف النفطي بأي شكل من الاشكال مع العبادي في منتدى دافوس،" مشيرا الى ان "البيان صدر عن مكتب العبادي في بغداد والذي لا علم له بتفاصيل اجتماع حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في دافوس" حسب قوله.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ألتقى الاربعاء الماضي وفد الحكومة المحلية لمنطقة كردستان العراق على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وذكر بيان لمكتب العبادي صدر عقب اللقاء انه "تم التأكيد على الالتزام بحدود الاقليم التي نص عليها الدستور واهمية ان يُسلّم النفط المستخرج الى السلطات الاتحادية و يكون تصدير النفط حصرياً من قبل الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو، واستكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الاقليم، والاسراع في اطلاقها وضمان وصولها للموظفين المستحقين وان تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وأكد وفد كردستان العراق التزامه بما تم التوصل اليه، وفقاً لمكتب العبادي.

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