العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في الملف الاول لبانوراما الليلة.. اختُتمت الجولة التاسعة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة بفيينا، وذلك قبل اربعة ايام من المفاوضات المقررة في منتجع سوتشي بروسيا الذي دعيت اليه مئات الشخصيات السياسية. وقد اجرى المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا مباحثات منفصلة على مدى يومين مع ممثلي الحكومة وجماعات المعارضة السورية.

في ملف بانوراما الثاني .... هزائم كبرى تلقتْها قوى العدوان السعودي على اليمن، بعد ان اعلنت انطلاق عمليات واسعة لاسقاط مدينة تعز غربي اليمن. خسائر فادحة في العتاد والعديد، والصورة تلخصت بالهزيمة النكراء في اليوم الاول لانطلاق تلك العمليات العدوانية الجديدة التي جاءت تحت تغطية جوية من طائرات العدوان.

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