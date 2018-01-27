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العبادي: هناك من كان لا يريد للعراق الانتصار على "داعش"

العبادي: هناك من كان لا يريد للعراق الانتصار على
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن هناك من كان لا يريد للعراقيين تحقيق النصر على تنظيم "داعش"، داعياً إلى مواجهة الإرهاب بالفكر والإعلام بعد الانتهاء من المواجهة العسكرية، فيما اعتبر سوء استخدام السلطة والموقع "فساداً".

العالم - العراق

وقال العبادي خلال مؤتمر "بغداد عاصمة الإعلام العربي" إن "هناك من كان يريد لنا أن لا ننتصر"، مشيراً إلى أن "العراقيين حرروا أراضيهم وأبناءهم بصمودهم وتضحياتهم".

وأضاف، "ننظر للحقائق كما هي وبغداد عاصمة للإعلام العربي هو حقيقة الحرية، نريد الحفاظ على حرية الكلمة والإعلام والصحافة، ولا يجوز التجاوز عليها، ولا نريد حرية الأخبار الكاذبة".

وبين، أن "الحملات التي تثير الفتنة مستمرة بين المدن والقوميات وتُصرف عليها مبالغ كبيرة"، ماضياً إلى القول "يجب أن يكون هناك التزاماً مع حرية الاعلام، لا نريد أن تسيطر الحكومة على الإعلام".

ودعا العبادي، إلى "مواجهة الارهاب بالفكر والإعلام بعد أن انتهينا من المواجهة العسكرية".

وتابع قائلاً، "أمامنا الان مواجهة الفساد باعتباره توأماً للإرهاب وكلاهما ينخر في جسم المجتمع"، لافتاً إلى أن "سوء استخدام السلطة والموقع هو فساد اسوة بسرقة المال العام".

يشار إلى أن العبادي أعلن، السبت (9 كانون الأول 2017)، تحرير أرض العراق بالكامل، فيما اعتبر المحافظة على وحدة العراق وشعبه بأنه "أهم واعظم انجاز".

المصدر: السومرية نيوز

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