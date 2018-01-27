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ذوبان جبل جليدي بالنرويج والكشف عن "مفاجأة كبرى"!

ذوبان جبل جليدي بالنرويج والكشف عن
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات 

عثر الباحثون على قطع أثرية من الخشب والمنسوجات والجلد والمواد العضوية الأخرى.

كشف ذوبان جليد بأعلى قمة جبلية في النرويج، عن أكثر من 2000 قطعة أثرية، محفوظة بشكل مذهل منذ أكثر من 6 آلاف عام، حيث عثر علماء الآثار الجليدية على كنز أثري بمنطقة جوتونهيمين، والمناطق المحيطة بها من أوبلاند، التي تشمل أعلى الجبال في النرويج.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه “عند تفتيش حافة الجليد، وجد الباحثون قطعًا أثرية من الخشب والمنسوجات وجلود الحيوانات والمواد العضوية الأخرى”.

ومن بين المكتشفات وجد العلماء “لوح تزلج يعود إلى القرن الثامن ميلاديًا، ويعتبر الثاني من نوعه على الصعيد العالمي”، كما عثر الباحثون أيضًا على “حذاء من العصر البرونزي يعود إلى 1300 قبل الميلاد”.

ومن خلال التحليل الكربوني للقطع الأثرية، وجد العلماء أن “هذه الآثار لم تحتجز في الجليد بالتساوي مع مرور الوقت، بل أن هناك أعدادًا عالية من القطع التي يرجع تاريخها إلى القرون الثامن والتاسع والعاشر ميلاديًا”.

وعلى الأرجح يعكس ذلك ازدياد عدد السكان، والتنقل في الممرات الجبلية، والتجارة التي ازدهرت قبل وأثناء عصر “الفايكنغ”.

وطبقًا لـ”ديلي ميل”، يعتقد الباحثون أن “هذا قد يرجع إلى احتياج سكان البلدات المحيطة للموارد الجبلية مثل الأيايل، لاستخدام قرونها في الصناعة وفرائها في الملابس”.

ونقلت الصحيفة عن عالم الآثار البيئية في معهد أوبلاند الدكتور جيمس باريت، قوله “تمنحنا المكتشفات الأثرية نظرة نادرة إلى الحياة بالمنطقة، ودور القمة الجبلية فيها.

فهذه القطع حُفظت بشكل مثالي بسبب الجليد، وهي تعود إلى عدة عصور مذهلة، حيث توجد بعض القطع منذ 4000 عام قبل الميلاد”.

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