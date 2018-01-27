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محكمة بالنيجر تقضي بسجن 9 جنود بتهمة محاولة انقلاب

محكمة بالنيجر تقضي بسجن 9 جنود بتهمة محاولة انقلاب
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وثيقة قضائية أن محكمة في النيجر قضت بسجن 9 جنود لمدد تتراوح ما بين 5 و 15 عاما لاتهامهم بمحاولة انقلاب ضد الرئيس محمد يوسف قبل عامين.

العالم - افريقيا 

وكانت الحكومة النيجيرية قد قالت في ديسمبر 2015، إنها أحبطت انقلابا واعتقلت أشخاصا كانوا يخططون لاستخدام أسلحة نارية من الجو للسيطرة على النيجر وهي دولة صحراوية في غرب أفريقيا ومنتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب ضد المتمردين.

وفي الحكم الذي قرأه القاضي إبراهيم داووديكا، حكم على الجنرال سالو سليمان قائد المجموعة المشتبه به بالسجن 15 عاما كما حكم بنفس الحكم ضد اثنين آخرين.

وتم الحكم على ستة بأحكام تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات، وتم تبرئة ثلاثة متهمين آخرين.

وأنتخب يوسف في عام 2011، بعد عام واحد من انقلاب.

وأعيد انتخابه في فبراير 2016 بنسبة 92.5 في المئة من الأصوات بعد أن قاطع تحالف المعارضة الانتخابات.

وقال المحامي نبارا يكوبا في مؤتمر صحفي "لم نكن نتوقع هذا، لكن المحكمة مستقلة وقضت بأنهم تآمروا ضد الدولة. ولا يسمح القانون بالاستئناف، وسوف أناقش مع الموكلين ما يمكن القيام به".

المصدر : بوابة افريقيا الاخبارية 

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