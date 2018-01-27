صحيفة: توتر في العلاقة بين العراق والاردن.. والسبب؟!

طلب العراق من الاردن إعادة 28 مليار دولار من الاموال العراقية كان ابناء الرئيس المقبور صدام، اودعوها في ثلاث مصارف اردنية.

وكشفت صحيفة الديار الاردنية في تقرير لها "رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي طالب الحكومة الاردنية باعادة 28 مليار دولار كان قصي وعدي صدام قد اودعوا هذه المبالغ في 3 مصارف اردنية وان العراق يعدّ هذه المبالغ هي من ثروة الشعب العراقي".

واضافت الصحيفة بان "الاردن رفض اعادة المبلغ كونه حساب شخصي لنجلي صدام ، وليس حسابا حكوميا عراقيا. واشارت الى ان رغد شقيقة عدي وقصي هي التي يحق لها الحصول على هذا المبلغ لانها وريثة شقيقيها على حد قول الصحيفة. . وعلى اثر ذلك تسببت هذه القضية بتوتر في العلاقة بين العراق والاردن".

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