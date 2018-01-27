هذا ما دعا اليه قائد الثورة الاسلامية الطلبة الجامعيين...

العالم ـ إيران

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الاسلامية إلى الاجتماع الثاني والخمسين لمجمع الاتحادات الإسلامية للطلبة الجامعيين في أوروبا:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

أعزائي الطلبة الشباب

العصر الحاضر وتحولاته يطرحان توقعات من الشباب، لم تعهدها أو لم تألفها العصور السالفة.

على الطالب الجامعي أن يعي هذه التحولات والتوقعات بشكل صحيح، ويهيء نفسه لها. الاتحادات الإسلامية والأجواء الدينية التي تسودها، من شأنها أن تساعدكم على تحقيق هذه الجهوزية.

النقطة الأساسية هي أن يكون نشاطكم في سبيل الله، وشوقاً في أداء الواجب. فإن نلتم هذا التوفيق سوف تكون الهداية الإلهية في عونكم إن شاءالله.

أسأل الله تعالى السعادة لكم جميعاً

سيدعلي خامنئي

27.01.2018