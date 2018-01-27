البث المباشر

مفتي مصر يحدد للمواطنين معايير اختيار الرئيس

مفتي مصر يحدد للمواطنين معايير اختيار الرئيس
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

حدد مفتي مصر "شوقي علام" للمواطن المصري معايير محددة لانتخاب رئيس مصر، مؤكدا على الاختيار وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن.

العالم - مصر 

وأشار إلى " أن يؤدي المواطن دوره بالانتخاب دون أي تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية أو ما شابه ذلك؛ لأنه بمثابة الشاهد المسؤول أمام الله عز وجل عن شاهدته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة؛ لأن صوته أمانة ".

كما دعا جموع الشعب المصري (الرجال والنساء والشباب) للنزول بـكثافة للمشاركة في العملية الانتخابية؛ لإعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قدوة في ممارسة العملية الانتخابية.

وأكد مفتي الجمهورية، في برنامجه الأسبوعي «حوار المفتي» أن الرشاوى الانتخابية ظاهرة مرضية لا تليق بممارسة العملية السياسية أو الديمقراطية أو الانتخابات، فهذا الاتجاه الخاطئ يتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق العامة.

وشدد على ضرورة أن تسير العملية الانتخابية والبرامج الحزبية وممارسة الديمقراطية في إطارها القانوني، لأنها إذا صارت وفق الإطار القانوني فإنها تكون قد اتفقت مع المصالح الحقيقية للمشرع.

وأضاف مفتي الجمهورية أن العملية الانتخابية لا يجوز أن نخرج بها عن الأطر الثلاث القانونية والأخلاقية والشرعية، موضحًا أن إنفاق المرشح الأموال بقصد التأثير على إرادة الناخب دون برنامج أو اقتناع لا تجوز، وعليه تكون الأموال التي تنفق في هذه الحالة بمثابة الرشوة وهي محرمة.

المصدر: روسيا اليوم 

114

 

روابط ذات صلة

مصر.. رئيس حزب "الوفد" يطلب إخضاعه للكشف الطبي تمهيدا لترشحه للرئاسة

الكشف عن ملابسات غرق قارب مصري قبالة شواطئ ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على الشيخ عبد المهدي الكربلائي

السودان.. الشعبي يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين

تبرئة تونسي اتهم بارتكاب "أمر موحش" ضد السبسي

اشتباكات عنيفة بين داعش وفصائل الجيش الحر بريف درعا

تهم الفساد تلاحق نتنياهو وتوقعات بإخضاعه لتحقيق جديد

المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري

رمتني بدائها وانسلت

زنكنة: العوائد النفطية الإيرانية غير مجمدة ونتسلمها بشكل كامل

مفتي مصر يحدد للمواطنين معايير اختيار الرئيس

تركيا توسيع هجومها وتشن غارات على قرى وبلدات عفرين

هل تنتحر السعودية بدعوتها الطائفية؟

ممثل آية الله السيستاني يتعرض لمحاولة اعتداء فاشلة

صحيفة: توتر في العلاقة بين العراق والاردن.. والسبب؟!

مصادر: الإفراج عن الوليد بن طلال

هذا ما دعا اليه قائد الثورة الاسلامية الطلبة الجامعيين...

بالصور.. حادث تصادم لطائرة عراقية في الاردن

عشرات القتلى بكسر زحف للجيش السعودي ومرتزقتهم بنجران

الشيخ النابلسي :امريكا تضغط على لبنان لضرب المقاومة

صفي الدين :كفوا عن استهداف حزب الله

العميد دهقان: مقاتلة قاهر دخلت مرحلة اختبار الـ "Fast Taxi"

الأکثر مشاهدة