المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري

العالم ـ إيران

وسيلتقي جابري أنصاري خلال زيارة لدمشق تستمر يومين، كبار المسؤولين السوريين.

وكان المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني قد زار دمشق في اغسطس ونوفمبر 2017، والتقي الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس ومساعد وزير الخارجية فيصل المقداد لبحث المستجدات على الساحتين السورية والأقليمية.

هذا وزار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كمال خرازي، زار دمشق الاسبوع الماضي والتقي الرئيس السوري بشار الاسد الذي أكد خلال اللقاء أن الانتصار على الإرهاب في سوريا والعراق وصمود إيران في الملف النووي أفشل المخطط الذي تم رسمه للمنطقة بغية تفتيت دولها وانتهاك سيادتها والسيطرة على قرارها المستقل.

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