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المتحدث باسم قوات التحالف: لا نقوم بعمليات أحادية الجانب في العراق

المتحدث باسم قوات التحالف: لا نقوم بعمليات أحادية الجانب في العراق
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

زعم المتحدث باسم  التحالف الدولي، ضد داعش، الكولونيل رايان ديلون، السبت ان "قوات التحالف لا تقوم بعمليات أحادية الجانب في العراق"، وذلك في تعليق له على قصف طائرات اميركية للقوات الامنية في محافظة الانبار.

العالم - العراق

وقال ديلون في بيان له اليوم السبت، ان "جميع العمليات التي تقوم بها التحالف تأتي بطلب من الحكومة العراقية ولا توجد عمليات للتحالف الدولي أحادية الجانب في البلاد".

واضاف قائلا، ان "خلية الإعلام الحربي العراقية قدمت معلومات عما جرى في الليلة الماضية في محافظة الأنبار من عمليات ضد تنظيم داعش".

يذكر ان طائرات الاباتشي الاميركية، قصفت فجر اليوم، قوات امنية عراقية، تضم مقاتلين من الشرطة والحشد الشعبي في ناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار.

وكان مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة والبادية بمحافظة الانبار، اكد السبت، مقتل 7 اشخاص واصابة 11 اخرين في قصف طائرات اميركية في ناحية البغدادي.

وقال المصدر في له تصريح اليوم، ان "قوة مشتركة من الفرقة الذهبية و وحدة اميركية من قاعدة عين الاسد توجهت في مهمة خاصة لاعتقال احد الاشخاص في ناحية البغدادي لكنها تعرضت لاطلاق نار من عناصر الحشد ودوريات الشرطة في الناحية، على اعتبارها قوة من داعش" (حسب المصدر الامني).

واضاف المصدر، ان "القوة الاميركية ردت على مصادر النيران بمشاركة طائرات الاباتشي، مما أدى الى مقتل  7 اشخاص وجرح 11 اخرين، من عناصر الشرطة والحشد ومدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير شرطة الناحية العقيد سلام العبيدي".

واضاف المصدر، ان كلا من مدير ناحية البغدادي ومدير الشرطة اصيبوا اصابات بالغة وهم في حالة خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى، واستمرت الاشتباكات داخل احدى المجمعات في ناحية البغدادي الى ان تدخلت قوة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية لفك الاشتباك.

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