الجزائر.. إحباط محاولات هجرة أكثر من 3 آلاف شخص في 2017

العالم - الجزائر

وأوضح التقرير الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، أن خفر السواحل سجل إحباط محاولة 3109 أشخاص من ركوب البحر سرًّا نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و840 قاصرًا.

وسبق أن أعلنت المنظمة نفسها تسجيل إحباط محاولات 1206 شخص للهجرة غير الشرعية عام 2016.

ويؤكد التقرير الجديد أن "أرقام خفر السواحل لا تعكس حجم هذه الظاهرة"، وتشير إلى تسجيل مصادر حقوقية (لم تسمها) تسلل نحو 17 ألف شخص سنويًا، من جنسيات مختلفة، إلى السواحل الأوروبية.

ولفت إلى أن "الدول الأوروبية ترحل سنويًا أكثر من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو ما يعكس "مسؤولية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية في المساعدة على مواجهة الظاهرة، بدل اعتبار الجنوب منطقة لبيع السلع".

وأشارت المنظمة الحقوقية أن الظاهرة تؤرق الحكومة الجزائرية، وأنها ما تزال منتشرة رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين، وكذلك استعمال مروحيات لمراقبة السواحل، الممتدة على مسافة 1200 كلم.

