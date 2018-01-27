الحكم على تونسي بالسجن 3 سنوات بتهمة "تمجيد" الارهاب

العالم - تونس

وقال المتحدث باسم نيابة تونس سفيان سليتي ان المتهم سيحاكم بموجب القانون المتعلق بقضايا الارهاب وسيوضع لدى خروجه من السجن تحت رقابة ادارية لثلاث سنوات.

واضاف المتحدث انه اتهم على فيسبوك الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بـ"التكفير" و"حرض" على العنف وقتل اعضاء في الاجهزة الامنية والرئيس الحالي وقام بـ"تمجيد الجماعات الارهابية".

وحكم عليه الجمعة بالسجن لعام لكل واحدة من التهم الثلاثة.

وتبنت تونس في 2015 قانونا جديدا لمحاربة الارهاب بعد ان شهدت اثر الثورة في 2011 تصاعدا للحركات الإرهابية المسلحة. واستهدفت عدة هجمات دامية قوات الشرطة والجيش والسياح الاجانب.

وتحسن الوضع الامني مذاك الى حد كبير واتخذت خطوات مهمة في الحرب على الارهاب كما قالت السلطات التي تدعو الى التيقظ.