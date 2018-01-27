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ايران تدين التفجير الارهابي في كابول

ايران تدين التفجير الارهابي في كابول
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم السبت في العاصمة الافغانية كابول وادى الى مصرع واصابة العشرات من الابرياء.

العالم - ايران

واعرب قاسمي في تصريحه اليوم السبت عن المواساة للحكومة والشعب الافغاني وذوي ضحايا هذا الحادث الارهابي واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ضرورة المكافحة المستمرة للارهاب بجميع اشكاله وقد اثبتت عزمها الراسخ في هذا الصدد.

واضاف، اننا نعتقد بان التعاون وتضافر الجهود الصادقة لدول المنطقة يعد السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة الارهاب المقيتة.

يذكر ان الهجوم الارهابي الذي وقع ظهر اليوم السبت في العاصمة الافغانية كابول ادى لغاية الان الى مصرع نحو 40 شخصا واصابة 140 آخرين.

وقد تبنى تنظيم طالبان مسؤولية هذا الهجوم الارهابي.

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