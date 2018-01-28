البث المباشر
مراسل العالم : عملية دهس جندي صهيوني على مفرق هسيرا وانسحاب المنفذ في فلسطين المحتلة
مراسل العالم: قتلى وجرحى من مسلحي النصرة والفصائل المرتبطة بها بقصف مدفعي سوري لمواقعهم ببلدة الغنطو شمال حمص
ترامب يدعو الى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول
مصادر فلسطينية:اصابة جندي للاحتلال بالحجارة في القدس المحتلة
الجزيرة : الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر تقرر عدم تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر
وكالة سبوتنيك الروسية: الجيش السوري يصد هجوما لمجموعات إرهابية على بلدة الجلاء بريف دير الزور ويقضي على المهاجمين
انفجار قنبلة يدوية الصنع وضعت في حاوية للنفايات قرب مقر محافظة دياربكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا دون وقوع ضحايا
مراسل العالم : اغتيال الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور راجي حميد الدين برصاص مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية في شارع القاهرة وسط العاصمة
إعلام الاحتلال: تعرض قوة للجيش الإسرائيلي الى إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب جنين شمال الضفة دون وقوع اصابات
وكالة الإعلام الروسية: مؤتمر سوتشي سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية

بولندا تسن قانونا يجرم من يحملها مسؤولية "الهولوكوست"

بولندا تسن قانونا يجرم من يحملها مسؤولية
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

سن البرلمان البولندي، الجمعة، قانونا يقضي بسجن من يحمّل بولندا مسؤولية المحرقة النازية، لمدة 3 أعوام، تزامنا مع اليوم العالمي لذكرى "الهولوكوست".

العالم - اوروبا

كما نص القانون أيضا، على حظر إنكار "قتل ميليشيا أوكرانية لـ100 ألف بولندي في الحرب العالمية الثانية"، ما ينذر بأزمة دبلوماسية مع الجارة أوكرانيا.

وفي أول ردة فعل من السلطات الإسرائيلية، طالبت عضو الكنيست أييلت نحمياس فربين (المعسكر الصهيوني المعارض)، رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو بدعوة السفير الإسرائيلي في وارسو، احتجاجا على محاولة إنكار الهولوكوست بشكل رسمي.

وقال زعيم حزب "هناك مستقبل" المشرّع يائير لبيد: "لن يكون بوسع القوانين البولندية تغيير التاريخ.. بولندا كانت شريكة بالمحرقة.. مئات الآلاف من اليهود قتلوا على أراضيها دون أن يلتقوا بضابط ألماني واحد". 

وعقّبت السفارة البولندية في "إسرائيل" على تغريدة لبيد في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة "ادعاءاتك التي لا أساس لها، تثبت مدى الحاجة الملحّة، لتعليم عن المحرقة، حتى هنا في "إسرائيل".. القانون البولندي لا يهدف إلى إعادة كتابة الماضي، إنما لحماية الحقيقة من مثل هذا الافتراء".

ووصف زعيم المعارضة في الكنيست إسحاق هرتسوغ القانون "بالخطير أخلاقيا وواقعيا"، وأضاف أن القانون يتضمن في حد ذاته أساسا عميقا لإنكار المحرقة.

وأفاد إسحاق هرتسوغ بأن القانون كان يجب ألا يرى النور، آملا من القيادة والبرلمان البولندي أن يعملوا لإلغائه. 

كما دعا عضو الكنيست العربي، رئيس الحركة العربية للتغيير (القائمة المشتركة) الدكتور أحمد الطيبي، الحكومة البولندية إلى إلغاء القانون "المُخجل"، مبينا أن إعادة كتابة التاريخ لم تكن يوما عملا محقا

جدير بالذكر أن بولندا تحارب لسنوات طويلة محاولة لصق المحرقة بها، وسعت لمكافحة نعت مخيمات الإبادة "بالمخيمات الإبادة البولندية"، كما تسلّط الحكومة اليمينية الضوء كثيرا على معاناة البولنديين من النظام النازي، خصوصا أولائك الذين أُعدموا بسبب تقديم المساعدة لإنقاذ اليهود.

المصدر: i24NEWS

تصنيف :

روابط ذات صلة

بريطانيا تعلن عن مشروع مشترك مع بولندا ضد روسيا

روسيا تعترض على اميركا لنشر صواريخ ايجيس ايشور في بولندا

استقالة رئيسة وزراء بولندا

أوكرانيا تستدعي سفير بولندا مع تفاقم الأزمة بينهما

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المحكمة الدستورية الاسبانية تنظر في طعن مدريد بحق بوتشيمون

حزب الوفد المصري يعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية وتأييد السيسي

حملة السيسي: لسنا مسؤولين عن غياب المرشحين

بوكو حرام تقتل مدنيين في شمال شرق نيجيريا

بانوراما: ایران..إعتقال عناصر "داعش" والعراق.. استهداف اميركي للقوات الامنية

واشنطن: لن نتساهل مع داعمي طالبان بعد اعتداء كابول

تركيا تكشف عن قنوات اتصالاتها مع الأسد

إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر

بالفيديو...هكذا رصد حرس الثورة في ايران تحركات الجماعة الارهابية

بالصور.. الجيش المصري يشن هجوما واسعا وسط سيناء

روسيا: مؤتمر سوتشي سيعقد في موعده ومقاطعة الهيئة لن تؤثر عليه

بيونغ يانغ تبني منتجعا سياحيا فاخرا في منطقة لاختبار الصواريخ!

بولندا تسن قانونا يجرم من يحملها مسؤولية "الهولوكوست"

اليمن : الإفراج عن 600 من الموقوفين العسكريين على خلفية أحداث ديسمبر

بالفيديو...هكذا تم تنفيذ حكم الاعدام بترامب ونائبه !

عشقي يتحدث عن "شروط سعودية" للمشاركة بإعادة إعمار العراق

شاهد بالفيديو سيارة جيب تتحدى الجاذبية وتسير رأسياً على قمة جبل

جابري انصاري وفيصل المقداد يبحثان الأوضاع في سوريا

الحرس الثوري: إعتقال 16 عنصرا من داعش ومقتل آخرين غرب البلاد

“الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة تعلن مقاطعتها مؤتمر سوتشي

الأکثر مشاهدة