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“الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة تعلن مقاطعتها مؤتمر سوتشي

“الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة تعلن مقاطعتها مؤتمر سوتشي
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت ما تسمّى “الهيئة العليا للمفاوضات” المحسوبة على “المعارضة السورية” في تغريدة على تويتر أمس، إنها ستقاطع مؤتمر السلام الذي دعت إليه روسيا في سوتشي.

العالم - سوريا

وقالت الهيئة المزعومة: “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية تعلن عن مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في 29 و30 الشهر الحالي”.

وترى دول غربية وبعض الدول العربية أن سوتشي محاولة لخلق مسار سياسي مواز يقوض دور الأمم المتحدة، ويضع الأساس لحل مناسب للحكومة السورية وحلفائها بشكل أكبر.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء واشنطن، بالترويج لـ”تقارير كاذبة” بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية، من أجل عرقلة مبادرات السلام السورية في سوتشي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف لوكالة “إنترفاكس” الروسية، إن الولايات المتحدة تروج لـ”تقارير مزورة وغير مؤكدة” حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، لتعطيل جهود السلام الروسية في البلد الذي يشهد حربا ضارية منذ سنوات.

في حين، قال مضيف محادثات السلام السورية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بين الحكومة السورية و”المعارضة” في فيينا، إن المحادثات انتهت وإن الأمم المتحدة لم تقرر بعد إن كانت ستحضر مؤتمر السلام في روسيا هذا الأسبوع.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا في بيان للصحفيين: “الأمين العام أنطونيو غوتيريش يجري إطلاعه وسيتم إطلاعه على نتيجة هذه المناقشات في فيينا. ثم سيرجع الأمر له في اتخاذ قرار بشأن رد الأمم المتحدة على دعوة الحضور في سوتشي”.

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