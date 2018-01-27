شاهد بالفيديو سيارة جيب تتحدى الجاذبية وتسير رأسياً على قمة جبل

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وتم تنفيذ هذه المغامرة التي لا تصدق، من قبل تشاك كونفيرز (35 عاماً)، والذي قاد سيارة جيب رانجلر 2006 بمهارة عالية، يوم السبت الماضي 20 يناير (كانون الثاني)، وصعد بها إلى أعلى الجرف.



وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر السيارة، وهي تشق طريقها إلى أعلى الجرف، في الوقت الذي كانت الحجارة والحطام تتساقط من تحت عجلاتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وحظي هذا الفيديو المثير، بأكثر من 600 ألف مشاهدة، على حساب كونفيرز على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث أثنى الكثيرون على مهارته التي لا تصدق، والتي مكنته من تسلق هذا الطريق الوعر بالسيارة.