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إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر

إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

ألغت السلطات الإيرانية، جميع الرحلات في مطار طهران الدولي حتى إشعار آخر بسبب شدة تساقط الثلوج.

العالم - ايران 

واجتاحت الثلوج طهران وعشرات المدن الإيرانية، وقد توقعت السلطات في البلاد انخفاض درجات الحرارة حتى العشرين تحت الصفر خلال اليومين المقبلين في المحافظات، وذلك بعد شهور من شح الأمطار.

وشهدت العديد من المحافظات الإيرانية هطول الثلوج، فيما أغلقت محاور الطرق الرئيسية في محافظة أردبيل غربي البلاد بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وبلغت أن سماكة الثلوج بلغت في مناطق من محافظة أردبيل 100 سنتمتر، وبدأ هطولها منذ يوم الخميس الماضي واستمر حتى السبت.

وافاد العقيد نادر رحماني رئيس مركز التحكم المروري في الأمن الداخلي، أن الثلوج تتهاطل في مناطق من آذربيجان غربي وزنجان وهمدان ومرتفعات كندوان وكياسر وسمنان في محافظة مازندران، ومحور آسالم خلخال في محافظة جيلان، ومناطق في محافظة مركزي، وبعض المحاور في مشهد بولاية خراسان رضوي ولرستان وقزوين.

 

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