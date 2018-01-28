الربيعي: حظوظ المالكي اكثر من العبادي في الانتخابات

العالم - العراق

وقال الربيعي في حديث لقناة السومرية نيوز، "أنا صديق للعبادي قبل ان اكون قريبا من المالكي"، موضحا "أنا باقٍ في دولة القانون، ولست ممن ينتقلون هنا وهناك".

وأضاف الربيعي، أن "حظوظ المالكي اكثر من العبادي في الانتخابات المقبلة"، مشيرا الى أن "انجازات تحققت في حكومة العبادي كما ان هناك اخفاقات، وان الانجازات ليست بالضرورة سجلت للعبادي".



وبين زعيم تحالف الوسط، أن "العبادي والمالكي خطان متوازيان متكاملان يسيران باتجاه واحد، والتنافس حق مشروع"، لافتا الى أن "العبادي خسر الكثير من رصيده السياسي بانسحابات أطراف من تحالفه بسبب خليطها غير المنسجم حيث جلبت كل جهة أطرافا غير مقبولة للجهات الاخرى فصار فتورا ثم بدأ التفكك والانسحاب".



وتابع الربيعي، "أعتقد ان دولة القانون لها حظ كبير بان يكون منها رئيس الوزراء، تحالف النصر يسعى اليه ايضا وكذلك تحالف الفتح"، مرجحا بأن يكون منصب رئيس الوزراء "من خارج هذه التحالفات، ومن خارج مجلس النواب".



ومن المؤمل أن تجري الانتخابات التشريعية في العراق سواء لمجلس النواب او مجالس المحافظات في الثاني عشر من ايار المقبل، الا أن ما زالت هناك خلافات على اجراء الانتخابات في ذلك الموعد اغلبها بداعي عدم عودة النازحين الى مناطقهم المحررة.

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