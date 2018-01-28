"رسالة خاصة" من أمير قطر إلى رئيس الإمارات!

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، فقد بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى "أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، "أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته".

ودعا أمير قطر، الله "أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

ووافت المنية، صباح اليوم الأحد ، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات. ونعى الشيخ خليفة والدته في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ويشهد مجلس التعاون الخليجي أسوأ أزمة في تاريخه، بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

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