البث المباشر
مراسل العالم: مقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين إثر قصف الطائرات التركية قرية كوبلة جنوب شرق مدينة عفرين
مراسل العالم: 12 قتيلا و23 جريحا حصيلة أولية للمواجهات بين مرتزقة الامارات والسعودية في مدينة عدن
مراسل العالم: اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" من جهة والجيش التركي وحلفائه من جهة اخرى في تل قسطل بعفرين
رئيس حكومة المستقيل هادي يدعو تحالف العدوان السعودي الى التدخل في عدن
وزير الداخلية الافغاني يعلن ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي وسط كابول الى 103 قتلى و235 جريحا
رئيس حكومة المستقيل هادي: ما يجري في عدن انقلاب على "الشرعية" ومؤامرة خارجية
مراسل العالم: قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات تسيطر على مبنى الحكومة في مدينة عدن بجنوب اليمن
قيادية كردية تعلن ان الاكراد لن يشاركوا في مؤتمر سوتشي حول سوريا
مراسل العالم: القوات الموالية للامارات في عدن تسيطر على مبنى الحكومة بالمدينة
مراسل العالم:سقوط عدد من معسكرات الحماية الرئاسية ومقر امانة مجلس الوزراء في عدن بيد القوات الموالية للامارات

الجيش التركي يعلن تحييد 484 "عنصرا إرهابيا" منذ بدء عملية عفرين

الجيش التركي يعلن تحييد 484
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، أنه تم تحييد 484 عنصرا من "وحدات حماية الشعب الكردية" وتنظيم "داعش" الإرهابي، منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

العالم- تركيا

ووفقا لبيان صادر عن الأركان العامة التركية، ونشرته وكالة "الأناضول"، فإن قوات الجيش قامت "بتحييد" 37 عنصرا اليوم الأحد.

وأوضح أن سبع طائرات تركية عادت بسلام إلى قواعدها بعد تدمير بعض الأهداف، التي استخدمتها "المجموعات الإرهابية كملاجئ ومستودعات للذخيرة"، مشيرا إلى أن عملية "غصن الزيتون تسيير بنجاح كما هو مقرر".

كما أكد الجيش أنه يلتزم بأقصى درجات الحذر لتجنب أي ضرر للمدنيين خلال العملية.

وكانت القوات المسلحة التركية قد بدأت، في 20 يناير/ كانون الثاني، عملية في شمال غرب سوريا، أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، مستهدفة مواقع الفصائل الكردية السورية التي تصنفها أنقرة منظمات إرهابية.

المصدر: وكالات

تصنيف :

روابط ذات صلة

تركيا توسع هجومها وتشن غارات على قرى وبلدات عفرين

بالفيديو .. الرئيس التركي يهدد بتوسيع الهجوم على عفرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير الداخلية الإيراني: باشراف استخباراتي وأمني تمكنا من منع تسلل الارهابيين

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب في صالة بولينج بسبب كرة!

الليكود يطرح على الكنيست مشروع قانون لضم الضفة الغربية

بالفيديو: إعلامي سعودي يخرج عن صمته .. "الفياغرا" مجانا بـ"الحاير"!

جثامین الضحايا الثلاث لناقلة النفط الايرانية ستنقل الى البلاد الاسبوع المقبل

إنتبه!... رائحة الجسم تدلك على مالايصدق!!

شاهد في دقيقة.. "عفرين: ميدان جديد لجرائم العثماني"

كواليس الافراج عن ابرز حيتان معتقل الريتز كارلتون الفخم!

سوق رأس المال تستحوذ على 37 بالمئة من الناتج المحلي الايراني

مشهد صادم : انفجار بالوعة صرف صحي تطيح بمراهق في الهواء!!

"التحرش" يطيح الملياردير الجمهوري

المفوضية العراقية: باب التحالفات مغلق بشكل نهائي ولا عودة لفتحه

مسوول اردني سابق: الرشوة والفساد يضربان في كل مفاصل الدولة

الجيش التركي يعلن تحييد 484 "عنصرا إرهابيا" منذ بدء عملية عفرين

أكراد عفرين يستنجدون بالأسد والجيش السوري.. هل يغيثهم؟

استئناف الرحلات الجوية الخارجية من مطار مهر آباد الدولي

ايران: انتاج 16 مليون طن من الصلب الخام في 9 شهور

بلدية طهران تستنفر جهودها لمواجهة موجة الثلوج

بالصورة.. حيوان نادر مخيف في ديالى العراقية!

الكشف عن قناة تحفرها مصر في دول عربية لحل أزمة المياه

الأکثر مشاهدة