الجيش التركي يعلن تحييد 484 "عنصرا إرهابيا" منذ بدء عملية عفرين

العالم- تركيا

ووفقا لبيان صادر عن الأركان العامة التركية، ونشرته وكالة "الأناضول"، فإن قوات الجيش قامت "بتحييد" 37 عنصرا اليوم الأحد.

وأوضح أن سبع طائرات تركية عادت بسلام إلى قواعدها بعد تدمير بعض الأهداف، التي استخدمتها "المجموعات الإرهابية كملاجئ ومستودعات للذخيرة"، مشيرا إلى أن عملية "غصن الزيتون تسيير بنجاح كما هو مقرر".

كما أكد الجيش أنه يلتزم بأقصى درجات الحذر لتجنب أي ضرر للمدنيين خلال العملية.

وكانت القوات المسلحة التركية قد بدأت، في 20 يناير/ كانون الثاني، عملية في شمال غرب سوريا، أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، مستهدفة مواقع الفصائل الكردية السورية التي تصنفها أنقرة منظمات إرهابية.

المصدر: وكالات