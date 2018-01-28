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الكشف عن قناة تحفرها مصر في دول عربية لحل أزمة المياه

الكشف عن قناة تحفرها مصر في دول عربية لحل أزمة المياه
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية السابق اللواء سمير فرج، عن قناة ستحفرها مصر في دولة عربية لحل أزمة المياه.

وقال اللواء سمير فرج،  مساء أمس السبتفي لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، إن مصر ستقوم بحفر قناة في جنوب السودان، تسمى مشروع قناة "جونجلي"، وستوفر 30 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.وأضاف أن هذه القناة في جنوب السودان لاستقطاب جزء من مياه المستنقعات ما يوفر 30 مليار متر مكعب سنويا، الأمر الذي سيفيد السودان ومصر أيضا.

ولفت إلى أن مصر تدير منطقة استثمارية لدعم التنمية في إثيوبيا، مشدداً على أن التفاوض حاليا مع الإثيوبيين في طريقة ملء الخزان، موضحاً أن مصر تريد ملئه في 7 سنوات وإثيوبيا تريده في عامين.

والنسبة لأريتريا، لفت رئيس الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية السابق، إلى أن هناك اتفاقيات مصرية مع إريتريا، لتأمين مصر، بتواجد مدني استثماري في إريتريا، مشدداً على أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، ولا يوجد قوات مصرية هناك. وقال إن إدارة تركيا لجزيرة "سواكن" السودانية، تعتبر "نقطة سوداء" في الممر الملاحي، موضحاً أنه ليس لها أي ظهير عسكري، وليست تقلق مصر.

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الكشف عن قناة تحفرها مصر في دول عربية لحل أزمة المياه

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