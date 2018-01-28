بلدية طهران تستنفر جهودها لمواجهة موجة الثلوج

العالم - إيران

واشار يزداني الى موجة الثلوج التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد ومنها العاصمة طهران منذ مساء السبت وقال، ان نحو 1200 عربة ميكانيكية تعمل على ازالة الثلوج من الشوارع والطرقات.

ونوه الى سقوط الثلوج بكثافة في مناطق غرب وشمال غرب ايران مقارنة مع مناطق شرق البلاد واضاف، انه وفي ضوء حجم الثلوج المتساقطة فقد وصلتنا تقارير تفيد بسقوط اغصان بعض الاشجار لذا فقد اوعزنا بازالة او تقليل الثلوج من فوق الاشجار واغصانها.

واشار الى ان تنبؤات الانواء الجوية تشير الى ان درجة الحرارة في طهران ستنخفض الى 9 درجات مئوية تحت الصفر مساء اليوم الاحد.

يذكر ان موجة الثلوج والعواصف الثلجية اجتاحت الكثير من مناطق البلاد خاصة في غرب وشمال وشمال ووسط ايران، ما ادى الى انقطاع الطرق الرئيسية بين العديد من المدن فضلا عن الغاء رحلات جوية في مطاري "مهرآباد" و"الامام الخميني" بطهران ومطارات بعض المدن الاخرى.

المصدر: وكالة فارس

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