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جثامین الضحايا الثلاث لناقلة النفط الايرانية ستنقل الى البلاد الاسبوع المقبل

جثامین الضحايا الثلاث لناقلة النفط الايرانية ستنقل الى البلاد الاسبوع المقبل
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية الايراني والمدير العام لدائرة شرق آسيا واوقيانيا محمد فرازنده ان جثامین ثلاثة ضحايا لناقلة النفط الايرانية (سانجي) حددت هوياتهم مؤخرا سينقلون الى البلاد في غضون الاسبوع المقبل بعد اجراء المراحل القانونية والقنصلية.

العالم - إيران

واضاف محمد فرازنده عضو لجنة دراسة حادثة الناقلة (سانجي) في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، انه وفق الدراسة التي اجرتها الشرطة الدولية (انتربول) ودائرة الطب العدلي فقد تم تحديد هويات هؤلاء الضحايا الثلاثة بعد تحليل حمضهم النووي واسرهم.

وتابع: ان التنسيق اللازم يجري حاليا مع الحكومة والمسؤولين الصينيين لنقل جثامين هؤلاء الضحايا الى البلاد، بنقلهم في غضون الاسبوع المقبل.

واردف، ان عملية فك شفرة الصندوق الاسود لناقلة النفط قد بدأت وننتظر تفاصيل عن آخر الاتصالات التي أجراها كادر الناقلة والشؤون الاخرى المرتبطة.

ويشار الى ان ناقلة النفط الايرانية (سانجي) اصطدمت بسفينة شحن صينية في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري ماأدى الى نشوب النيران فيها وغرقها ومصرع طاقمها المؤلف من 32 شخصا.

المصدر: وكالة فارس

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