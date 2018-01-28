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الليكود يطرح على الكنيست مشروع قانون لضم الضفة الغربية

الليكود يطرح على الكنيست مشروع قانون لضم الضفة الغربية
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الاسرائيلية"، صباح اليوم الأحد، إن أعضاء من حزب الليكود سيطرحون على الكنيست مشروع قانون يقضي بـ"ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل".

العالم - فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه، سيكون مشابها تماما للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المركزية لحزب الليكود منذ أسابيع بالموافقة على ضم الضفة للسيطرة "الإسرائيلية".

وقالت إن "يؤاف كيش" عضو الكنيست عن حزب الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو) سيقدم مشروع القانون، وسيكون ذلك ضمن المحاولات "الإسرائيلية "لاستغلال الخلافات الكبيرة بين الإدارة الأميركية والفلسطينيين لتمرير مثل هذه المشاريع المهمة.

ووفقا للصحيفة؛ فإن أحزابا "إسرائيلية" مختلفة ستعقد مؤتمرا قريبا تحت عنوان "نصنع التاريخ سويا- نتوحد من أجل السيادة" بهدف الضغط على أعضاء الكنيست للموافقة على مشروع القانون.

ويحتاج القانون إلى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية و3 قراءات اخرى، حتى يصبح نافذًا.

وتتسارع التحركات "الإسرائيلية" في الكنيست ضد الفلسطينيين، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس عاصمة مزعومة ل"إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال.

وفي نهاية العام الماضي، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، على صيغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس حسبما افادت وكالة شهاب للانباء.

والضفة الغربية (تشمل مدينة القدس)، أراض فلسطينية، تبلغ مساحتها نحو 5860 كيلومتر، احتلتها كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الى جانب قطاع غزة في عام 1967، وما تزال تحتلها، وتقيم فيها المستوطنات.

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