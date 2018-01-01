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المجلس الوطني الفلسطيني:

قرار "الليكود" ضم الضفة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

قرار
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار حزب "الليكود"،بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حربا مفتوحة  على  الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

العالم - فلسطين

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود  وقادته وعلى رأسهم زعيم التطرف نتنياهو.

وشدد على أن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على حقوقنا التاريخية في أرضنا، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضٍ فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني.

ودعا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد المجلس الوطني على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأميركية التي فتحت الباب واسعا لتطرف الإسرائيلية وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وفا

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