اشتباكات في عدن جنوبي اليمن

العالم - اليمن

وأفاد سكان محليون بوقوع إطلاق نار كثيف، وأوضحوا أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى.

وكانت ميليشيات هادي قد تحالفت مع مسلحين تدعمهم الامارات في جنوب اليمن.

لكن العلاقات بين ميليشيات هادي وميليشيات المجلس توترت مؤخرا إثر اتهامات لحكومته بـ"الفساد وضعف الكفاءة".

وحذرت حكومة هادي ميليشيات "المجلس" من المضي في "التمرد" عليها في عدن.

ووفقا لمصادر عسكرية في ميليشيات هادي وشهود عيان، فقد اندلعت الاشتباكات بعد محاولة قوات تابعة لما يسمى بـ"الحزام الأمني" بقيادة القيادي للمسلحين عيدروس الزبيدي السيطرة على معسكر تابع لما تسمى "قوات الحماية الرئاسية" التابعة لهادي.

لكن مصادر "المجلس" تقول إن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعدما حاولت قوات الحماية الرئاسية تفريق متظاهرين من أنصار الزبيدي ممن يطالبون باسقاط حكومة هادي.

وكان المئات من الانفصاليين التابعين للزبيدي تجمعوا صباح الأحد في ساحة العروض بمدينة عدن للمطالبة باسقاط حكومة الفار هادي.

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