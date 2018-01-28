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اشتباكات في عدن جنوبي اليمن

اشتباكات في عدن جنوبي اليمن
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اندلعت اشتباكات في محيط القصر الرئاسي ومناطق أخرى بمدينة عدن جنوبي اليمن بين ميليشيات المستقيل عبد ربه منصور هادي ومسلحين تابعين لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي". 

العالم - اليمن

وأفاد سكان محليون بوقوع إطلاق نار كثيف، وأوضحوا أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى.

وكانت ميليشيات هادي قد تحالفت مع مسلحين تدعمهم الامارات في جنوب اليمن.

لكن العلاقات بين ميليشيات هادي وميليشيات المجلس توترت مؤخرا إثر اتهامات لحكومته بـ"الفساد وضعف الكفاءة".

وحذرت حكومة هادي ميليشيات "المجلس" من المضي في "التمرد" عليها في عدن.

ووفقا لمصادر عسكرية في ميليشيات هادي وشهود عيان، فقد اندلعت الاشتباكات بعد محاولة قوات تابعة لما يسمى بـ"الحزام الأمني" بقيادة القيادي للمسلحين عيدروس الزبيدي السيطرة على معسكر تابع لما تسمى "قوات الحماية الرئاسية" التابعة لهادي.

لكن مصادر "المجلس" تقول إن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعدما حاولت قوات الحماية الرئاسية تفريق متظاهرين من أنصار الزبيدي ممن يطالبون باسقاط حكومة هادي.

وكان المئات من الانفصاليين التابعين للزبيدي تجمعوا صباح الأحد في ساحة العروض بمدينة عدن للمطالبة باسقاط حكومة الفار هادي.

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