وفاة الجندي صاحب "الصورة الأشهر" بالحرب الكورية

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وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن برايتور توفي عن عمر ناهز 90 عاما في ولاية نيو مكسيكو بعد معاناة مع المرض.

واكتسب برايتور شهرة كبيرة في الولايات المتحدة بعد أن نشرت 1700 صحيفة أميركية، بينها "نيويورك تايمز"، صورة له وهو يطعم قطة رضيعة حليبا معلبا بواسطة القطارة الطبية.

ولجأ الجندي إلى هذه الطريقة بعد أن قتل أحد زملائه القطة الأم بسبب صوت موائها الذي لم يعجبه.

وأطلق برايتور على القطة اسم miss map لأنها ولدت "في المكان الخطأ والزمان الخطأ".

وتقول مجلة البحرية الأميركية إن الصورة وثقت لحظة إنسانية في خضم حرب وحشية راح ضحيتها الملايين.

وأرسل الجندي إلى الجبهة عام 1952 بوظيفة مراسل حربي يوثق أخبار الحرب، لكنه استغل الفرصة لالتقاط الصور أيضا.

لكن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام على القضاء العسكري، إذ اخضع للمحاكمة لأنه نشر صورة من ميدان القتال "دون إذن مناسب".

وبعد خروجه من الجيش عمل برايتور صحفيا، وأسس شركة للإعلان والعلاقات العامة.

وكان الجندي الراحل قال إنه تلقى رسائل من فتيات من شتى أنحاء الولايات المتحدة يطلبن فيها الزواج منه، بعد انتشار الصورة، وفق ما نشرت مجلة معهد البحرية الأميركية عام 2009.



سكاي نيوز عربية