تركيا لواشنطن: من الآن فصاعدا سننظر إلى الأفعال لا الأقوال

العالم – تركيا

وشدد بكير بوزداغ على أن بلاده سوف تنظر من الآن فصاعدا إلى الأفعال على الأرض وليس الأقوال.

وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية: "إذا تطابقت الأفعال مع الأقوال فليس هناك مشكلة"، وذلك في إشارة إلى التناقض المتزايد بين تصريحات الإدارة الأمريكية التي تقول إنها تقف إلى جانب حماية الأمن التركي، وبين استمرارها في تسليح تنظيم "ب ي د".

وقال بوزداغ: "للأسف حتى الآن التصريحات والعهود التي يلتزم بها المسؤولون الأمريكيون تجاه تركيا لم تتطابق بتاتا مع تصرفاتهم على الأرض... كل فعل على الأرض أو تصريح أو وعد منح لنا من الإدارة الأمريكية فهو كذب".

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