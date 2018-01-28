البث المباشر
مراسل العالم : إصابة كل من علي محمد ابو الخير (٣١ سنة) ويحيى محمد رمان (٤٠سنة) وحسين ياسر حوري (٢٣سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على أطراف البلدتين واعمال قنص متتالية من ناحية بنش المجاورة
مراسل العالم : مقتل 9 مسلحين من المجموعات المتبقية من ارهابيي داعش بنيران الجيش السوري في محيط بلدة الجلاء في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي
مراسل العالم : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة السعوديين في نجد ثوجان وجبل الحمام بالقبيطة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم : تدمير جرافة وآلية عسكرية لقوى العدوان السعودي بصاروخ موجه وعبوة ناسفة في الساحل الغربي
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يعتقل "حنان ردايدة" شقيقة الأسير جمال ردايدة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم خلال زيارتها له في سجن النقب اليوم
مراسل العالم: اطلاق صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في المعزاب بجيزان محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم: قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا تطوق قصر المعاشيق الرئاسي بعدن جنوبي اليمن تمهيدا لطرد حكومة بن دغر
مراسل العالم:قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا تطوق قصر المعاشيق الرئاسي بعدن جنوبي اليمن تمهيدا لطرد حكومة بن دغر
مراسل العالم:قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا تطوق قصر المعاشيق الرئاسي بعدن جنوبي اليمن تهميدا لطرد حكومة بن دغر
مراسل العالم:اشتباكات عنيفة بين قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا وحامية قصر المعاشيق التابعة لهادي بعدن جنوبي اليمن

تركيا لواشنطن: من الآن فصاعدا سننظر إلى الأفعال لا الأقوال

تركيا لواشنطن: من الآن فصاعدا سننظر إلى الأفعال لا الأقوال
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

وجه نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، الأحد، انتقادات حادة للإدارة الأمريكية على خلفية مواقفها وأفعالها المتناقضة من تنظيم "ب ي د" حسب رأي قيادة تركيا.

العالم تركيا 

وشدد بكير بوزداغ على أن بلاده سوف تنظر من الآن فصاعدا إلى الأفعال على الأرض وليس الأقوال.

وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية: "إذا تطابقت الأفعال مع الأقوال فليس هناك مشكلة"، وذلك في إشارة إلى التناقض المتزايد بين تصريحات الإدارة الأمريكية التي تقول إنها تقف إلى جانب حماية الأمن التركي، وبين استمرارها في تسليح تنظيم "ب ي د".

وقال بوزداغ: "للأسف حتى الآن التصريحات والعهود التي يلتزم بها المسؤولون الأمريكيون تجاه تركيا لم تتطابق بتاتا مع تصرفاتهم على الأرض... كل فعل على الأرض أو تصريح أو وعد منح لنا من الإدارة الأمريكية فهو كذب".

 

217

روابط ذات صلة

تركيا تكشف عن قنوات اتصالاتها مع الأسد

تركيا تلوّح بغزو كامل الشمال السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأسد يهدد "اسرائيل" بقصف مطار بن غوريون

فكَّر مرتين قبل اختيارك للألوان أشياء يجب أن تعرفها عند اختيار ألوان منزلك

بالصور.. هوندا تطرح سيارة كروس أوفر مميزة

بعد رسالة تميم إلى قابوس.. توقيع اتفاقية جديدة بين قطر وعمان

الاحتلال يستدعي نائب السفير البولندي.. والسبب؟!

ماذا قال نائب وزير الخارجية الامريكي للعبادي في بغداد؟

تركيا لواشنطن: من الآن فصاعدا سننظر إلى الأفعال لا الأقوال

نائب عراقي يتهم تركيا بالسعي للسيطرة على الموصل

سلطنة عمان تقرر إيقاف استقدام وافدين في هذه المهن!

بالفيديو...انطلاق القمة الإفريقية الـ30 في العاصمة الإثيوبية

رغم اتفاق الهدنة... هذا ما جرى في دمشق !

ماذا أهدى بشار الجعفري لدي ميستورا؟!

تركيا تعلن السيطرة على “جبل برصايا” والوحدات الكردية تنفي

صورة سائق تكشف ما تفعله "أشعة الشمس" بالوجوه

البرلمان المصري يقر قانون الإفلاس

غوتيريش يلتقي الرئيس السوداني بأديس أبابا

وفاة الجندي صاحب "الصورة الأشهر" بالحرب الكورية

فضلات رواد الفضاء.. طعامهم المستقبلي!

حادث نادر في مطار "مهرآباد" بطهران

تعرف على قصة أشھر قطعة سلاح في التاریخ

الأکثر مشاهدة