نائب مصري: الإعلان غدا عن منافس السيسي!

العالم- مصر

وكتب بكري، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كما قلت سابقا لن يكون السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة".

وأضاف بكري أن هذا السياسي الحزبي، الذي لم يكشف عن هويته، "سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي".

جدير بالذكر أن الرئيس الحالي وقبل يوم واحد من إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة، ظهر غد الاثنين، لا يزال بلا منافس له في السباق الانتخابي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في وقت سابق أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام مصرية