استهداف تجمعات العدوان السعودي في عسير ونجران وجيزان

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ففي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية تجمعات للجنود السعوديين غرب مجازة ، وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .

اما في نجران فقد تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة بقذائف المدفعية، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقع المخروق ومعسكر رجلا ، كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على موقع الشرفة .

اما في جيزان فقد تم قنص جندي سعودي في موقع المنتزه.

وفي عسير تم استهداف تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في رقابة الهنجر وموقع الشبكة خلف منفذ علب بمدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية .



اما في صعدة فقد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 6 غارات على منطقتي العطفين والإمارة بمديرية كتاف ، وتمت إصابة مواطنين اثنين من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي.

كما شن طيران العدوان السعودي 8 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة شمال اليمن .

مقتل القيادي في المرتزقة جابر هادي هجلان بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة اليتمة بالجوف ، وتم تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي ومقتل طاقمها باستهدافها بعبوة ناسفة بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف .