بعد عفرين.. ما هو موقف الإدارة الذاتية الكردية من "سوتشي"؟

العالم - سوريا

وشددت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، على أن أكراد شمال سوريا سبق أن حذروا من عدم حضورهم المؤتمر إذا استمرت العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين، وقالت: "الإدارة الذاتية لن تشارك في سوتشي بسبب عفرين".

واتهمت القيادية روسيا وتركيا، وهما دولتان ضامنتان في مؤتمر سوتشي، بما وصفته "الاتفاق على عفرين"، مضيفة أن لجوء الدول الضامنة إلى الخيارات العسكرية يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي.

أطلقت أنقرة بالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" في العشرين من الشهر الجاري عملية "غصن الزيتون" لتطهير منطقة عفرين الحدودية في ريف حلب الشمالي الغربي من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتضم الإدارة الفدرالية الكردية شمال سوريا ثلاثة أقاليم وفيها ست مقاطعات، وهي إقليم الفرات (مقاطعتا كوباني وتل أبيض)، وإقليم الجزيرة (مقاطعتا القامشلي والحسكة) وإقليم عفرين (مدينة عفرين ومنطقة الشهباء).

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