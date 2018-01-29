ايران: الحكم بالسجن 10 أعوام لجاسوس عمل لصالح الموساد

العالم - ايران

وقال المدعي العام بطهران "عباس جعفري دولت آبادي" في اجتماع مجلس مساعدي الادعاء العام بطهران: في قطاع صناعة الكهرباء، قام المتهم بالاتصال مع اجهزة المخابرات الاجنبية واجراء 14 لقاء على الاقل مع ضباط الموساد، وزودهم بالعديد من المعلومات المتعلقة بالصناعة الكهربائية والنووية في البلاد مقابل استلامه 140 الف يورو، وحكم عليه بالسجن بتهمة التجسس لمدة 10 سنوات جزاء تقديمه معلومات البلاد الى اجهزة المخابرات الاجنبية.

من جانب آخر اعلن المدعي العام بطهران انه تم لحد الآن اصدار 95 لائحة اتهام بحق الضالعين باعمال الشغب التي وقعت في بعض مدن البلاد، حيث مازال 10 اشخاص قيد الاعتقال، داعيا القضاء الى الاسراع في البت بملفات هؤلاء المتهمين.

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