"حماس": تصريحات مبعوث ترامب مجرد تغطية لجرائم إسرائيل في القطاع

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، في بيان صدر الأحد إن "تصريحات غرينبلات عن المقاومة وحركة حماس عدائية تهدف للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ودور الإدارة الأمريكية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط تفقد في وقت سابق من الأحد عدة أنفاق تابعة للمقاومة اكتشفها جيش الإحتلال في الآونة الأخيرة على الحدود مع قطاع غزة.

بعد ذلك، غرد غرينبلات على حسابه في "تويتر": "حماس تهدر الموارد على الأنفاق والصواريخ لمهاجمة إسرائيل بدلا من مساعدة أهالي غزة على توفير الإضاءة والمياه والنمو الاقتصادي... إن حماس تعتمد لغة الكراهية مما يخلق دائرة مفرغة من العنف... غزة تستحق أفضل"! (حسب غرينبلات).

المصدر: موقع "حماس" الإلكتروني

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